Москва, 29 октября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Уроженец Таджикистана устроил стрельбу из пневматического оружия на севере Москвы, в результате чего пострадали две женщины, а затем оказал активное сопротивление полицейским. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба столичного главка СКР в Telegram-канале.

Инцидент произошёл накануне на автобусной остановке, расположенной на улице Софьи Ковалевской. По данным следствия, мигрант из хулиганских побуждений беспричинно выстрелил из пневматического оружия в асфальт. Пуля рикошетом попала в женщину, с которой был малолетний ребёнок.

Затем мигрант сел в автобус и беспричинно выстрелил в пассажирку. Угрозы здоровью пострадавших нет.

Иностранец, отмечают в ведомстве, грубо нарушил общественный порядок, «желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним». Его действия квалифицированы как хулиганство.

Мужчина активно сопротивлялся при задержании и применил силу в отношении сотрудника полиции. Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, по данным полиции Москвы, мигрант стал стрелять из пневматического пистолета после словесной перепалки, которая произошла между ним и женщиной на остановке.