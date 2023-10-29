Челябинск, 29 октября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Челябинской области продлили ограничения движения на участке трассы М-5, выведены дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Ориентировочное время окончания ограничения движения — 16:00 (14:00 мск) 29 октября 2023 года», — говорится в сообщении управления.

Временные правила введены от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль Челябинской области ещё в субботу вечером до утра воскресенья из-за сильного снегопада, порывистого ветра и плохой видимости. Однако сегодня утром власти продлили ограничительные меры до 14:00 по московскому времени. В транспортной службе также посоветовали гражданам воздержаться от проезда по данному участку.

До этого в Челябинске 25 октября прошла метель и выпал мокрый снег. Непогода привела к нескольким серьёзным ДТП и перебоям в работе аэропорта. В городе столкнулся пассажирский автобус с легковым автомобилем, в результате чего пострадали 12 человек.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября в аэропортах Москвы задержали порядка 40 рейсов, отменили четыре из-за снегопада, обрушившегося на столичный регион. Так, во Внуково были задержаны семь рейсов, в Шереметьево задержали 12 авиарейсов, в Домодедово задержали 22 рейса, ещё четыре были отменены.