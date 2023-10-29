Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был тяжело ранен в ходе боевых действий в секторе Газа. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба израильского оборонного ведомства в своём Telegram-канале.

Ilan Assayag/Global Look Press

По её данным, ночью офицер ЦАХАЛ был тяжело ранен в результате попадания миномётного снаряда на севере сектора Газа. Помимо этого, один военнослужащий израильской армии получил ранение средней степени тяжести во время боя на севере сектора Газа, говорится в сообщении.

Уточнятся, что раненых эвакуировали в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Как передавало ИА Регнум, израильские военные за сутки нанесли 450 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять зону наземных операций.

В израильской армии также уточнили, что сводные боевые группы ЦАХАЛ наносили удары в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. Израильские войска вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения и освободить всех заложников, сообщил он.

Армия Израиля в ночь на 28 октября нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, сообщила пресс-служба военного ведомства Израиля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере и посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта. Он отметил, что, если Газу уничтожат, это создаст катастрофу ещё на долгие десятилетия, если не на столетия, поэтому нужно останавливать данный конфликт, необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению жителей, которые оказались в блокаде.

В ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.