Гонконг, Китай, 29 октября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Избрание республиканца Майка Джонсона спикером палаты представителей Конгресса США будет означать, вероятно, финал украинского контрнаступления. Об этом пишет 29 октября South China Morning Post.

Annabelle Gordon/Global Look Press Майк Джонсон

Издание отмечает, что Джонсон — убеждённый сторонник лозунга MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»), с которым Дональд Трамп шёл на президентские выборы в 2016 году. Новый спикер — противник дальнейшей помощи Киеву, и с ним палата представителей может просто отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена об одновременной поддержке Израиля и Украины.

Военная помощь западных союзников служит единственным спасательным кругом для Украины, продолжающей военные действия. Если США откажутся помогать Киеву, Европа вряд ли сможет или даже захочет компенсировать этот пробел. В последние годы даже такие страны, как Германия, столкнулись с серьёзными проблемами в экономике.

Удар по экономике России, напротив, не был смертельным, хотя страна и живёт в условиях всеобъемлющего режима санкций. Прогнозируется рост российской экономики на 2,5% в текущем году, то есть темпами, значительно опережающими Германию.

«Если экономические санкции не сработают и военные операции ни к чему не приведут, единственным возможным вариантом будет прекращение огня», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, республиканец Майк Джонсон стал новым спикером палаты представителей Конгресса США по итогам голосования 24 октября. После начала спецоперации России он выступал за предоставление помощи Украине, но в последнее время изменил свою позицию по этому вопросу.

По мнению эксперта по США Павла Шарикова, Джонсон будет разными способами тормозить или откладывать инициативы, направленные на помощь киевскому режиму. Американист отметил, что Джонсон — трампист, изоляционист и выступает едва ли не за полное прекращение поддержки Украины.

В США назрели политические разногласия по поводу дальнейшей помощи Киеву. Конфликт на Украине уже привёл к расколу среди республиканцев и «брешь продолжает шириться», уверены журналисты шведского телеканала SVT.

Джонсон 26 октября заявил, что власти США должны отчитаться о потраченных на Украину средствах. Он также высказался за разделение запроса Белого дома о предоставлении $105 млрд для Израиля и Украины.

По мнению экс-разведчика США Скотта Риттера, постановка вопроса о раздельном финансировании Израиля и Украины говорит об утрате в американском правительстве интереса к Киеву. Такое решение может послужить причиной поражения ВСУ, и для Украины «всё будет кончено».