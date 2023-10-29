Тегеран, 29 октября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Израиль пересёк красные линии, следует из заявления пресс-службы иранского президента Ибрагима Раиси в соцсети X.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры», — говорится в заявлении.

Он добавил, что Соединённые Штаты просят Иран ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября в интервью агентству Bloomberg министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил об опасности открытия новых фронтов против США. Иранский дипломат предложил Вашингтону решить, хочет ли он эскалации и обострения войны. Тегеран в своих действиях будет придерживаться национальных интересов, добавил он.

16 октября президент России Владимир Путин также обсудил гуманитарную ситуацию в секторе Газа во время телефонных разговоров с лидерами Сирии Башаром Асадом, Ирана Раиси и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны выразили крайнюю озабоченность крупномасштабной эскалацией боевых действий с катастрофическим числом жертв. Все единодушно согласились с тем, что нужно добиться скорейшего прекращения огня и перемирия, чтобы оказать помощь нуждающимся.