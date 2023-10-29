Пекин, 29 октября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Совместные шаги необходимы в сфере военного сотрудничества Белоруссии и Китая в условиях новых вызовов и угроз. Об этом белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил 29 октября на встрече в Пекине с членом Политбюро ЦК КПК, заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ Виктор Хренин

Хренин отметил, что Белоруссия приветствует выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу в области глобальной безопасности. Она полностью совпадает с тем, как Минск видит ситуацию на международной арене.

«Принципы мирного урегулирования украинского конфликта, выдвинутые в феврале, обозначили Китай как ответственного игрока глобального уровня. Минск и Пекин стоят на стороне мира», — приводит слова министра пресс-служба минобороны Белоруссии.

По словам Хренина, Минск и Пекин одинаково позитивно смотрят на перспективы расширения ШОС и БРИКС. Эти объединения могут стать базовыми площадками для формирования новой архитектуры безопасности и стабильного развития.

Европейская безопасность продолжает деградировать, в связи с чем Минск придаёт всё большее значение развитию безопасности с опорой на Евразию. Белорусская сторона видит в этом возможность более широкой альтернативы для поддержания мира во многих регионах планеты по сравнению с существующими механизмами, добавил министр.

Глава минобороны Белоруссии отправился в Пекин с официальным визитом 26 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в августе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад прямо называет Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а это указывает на возможность прямого столкновения с НАТО. Запад удерживает от развязывания полномасштабной войны только наличие у России ядерного оружия. Поэтому в Минске придают особое значение размещению российского тактического ЯО в Белоруссии, подчеркнул министр.