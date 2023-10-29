Херсон, 29 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Две лодки ВСУ были уничтожены на херсонском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных служб.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что соединения группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожили две лодки противника около острова Алешкинский, место скопления живой силы ВСУ около железнодорожного моста, место погрузки групп противника на лодки около населённого пункта Тягинка.

По данным собеседника, также была выведена из строя одна единица автомобильной техники, в островной зоне был ликвидирован пункт временной дислокации одного из подразделений противника, на каховском направлении была уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ около населённого пункта Гавриловка.

Уточняется, что минувший день противник выпустил по Херсонской области 74 снаряда, были обстреляны населённые пункты Саги, Днепряны, Крынки, Песчановка, Алёшки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка.

Отмечается, что в течение ночи ВСУ продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Раденск, Крынки, Алёшки, выпустив 35 снарядов из ствольной артиллерии. В настоящее время жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются, говорится в материале.