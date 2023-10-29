Москва, 29 октября, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА Регнум

Глава государства отметил, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело, ведь от них, их компетентности, приверженности замечательным традициям предшественников во многом зависят бесперебойное сообщение между регионами и городами, устойчивое развитие и конкурентоспособность национальной экономики, сельского хозяйства, промышленности, качество жизни людей.

Российский лидер отметил, что сейчас стоят востребованные, масштабные задачи, направленные на коренную модернизацию отрасли, совершенствование её инфраструктуры.

«Уверен, профессионализм, опыт, серьёзная государственная поддержка и впредь будут помогать добиваться намеченных целей», — отметил президент, пожелав работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта успехов.

Как передавало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным готовит обоснование строительства трассы Симферополь — Джанкой до Ростова-на-Дону через Херсонскую и Запорожскую области. Он отметил, что финансирование ещё не определено, так же как и её исполнение — двух− или четырёхполосная. После доклада президенту будет понятен и источник финансирования, уточнил глава региона. Он добавил, что ремонт основной дороги через Джанкой будет выполнен в рамках федеральной целевой программы.

Президент России Владимир Путин 16 октября открыл движение по мосту в районе «Азовстали» в Мариуполе. Он отметил, что мост позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города.