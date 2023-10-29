Москва, 29 октября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Воровство замороженных средств России потребует симметричного ответа, будут конфискованы большие активы, принадлежащие недружественным государствам. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что некоторые стремящиеся удержаться на своих местах европейские политики во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, исходя из плохого финансового положения своих стран, к которому они и привели, снова начали разговоры о воровстве замороженных средств России, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Украины.

«Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — написал Володин, добавив, что с 2022 года Евросоюз потратил на поддержку киевского режима более 85 млрд евро и это дорого обошлось обычным европейцам, поскольку в странах Европы фиксируется высокий рост цен, экономика находится в рецессии, а промышленность — в упадке.

Володин отметил, что за последние несколько лет ситуация в Европе сильно ухудшилась. Так, индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны снизился до самого низкого значения, которое наблюдалось ранее только во время пандемии коронавируса, уточнил спикер Госдумы.

Он также добавил, что рост экономики в еврозоне уменьшился почти в пять раз по сравнению с 2022 годом и составит рекордно низкие 0,7%, а самая крупная экономика Евросоюза — Германия — теряет 0,5% ВВП, уходя в минус.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что изъятие активов российских компаний за рубежом переходит всякие границы и отечественные предприниматели должны осознать, что хранить средства в России гораздо надёжнее.

Западные страны, изымая российские активы, тем самым наносят ущерб в том числе и самим себе, но, кажется, не осознают этого, отметил Владимир Путин. В качестве примера он напомнил, что с начала введения санкций против России и ограничения расчётов в долларах в целом ряде стран мира начали заниматься созданием собственных платёжных систем и сокращением доли своих активов в ценных бумагах западных стран.

Агентство Bloomberg сообщило, что подсанкционные российские активы, замороженные в Бельгии, принесли почти 3 млрд евро прибыли, пока государства Европейского союза продолжают спорить о том, что делать с этими деньгами. Агентство Bloomberg предположило, что публикация сведений о таких крупных суммах может активизировать дебаты в ЕС о том, как обложить налогом российские «непредвиденные доходы» и перенаправить средства на Украину. При этом общая сумма замороженных в банках ЕС российских средств оценивается более чем в 200 млрд евро.

Рассуждая о последствиях для самого Евросоюза, к которым может привести изъятие суверенных активов России, эксперты сходятся во мнении, что спрогнозировать все вероятные последствия такого шага не представляется возможным. Что в конечном итоге и предопределило нерешительность фрау фон дер Ляйен.