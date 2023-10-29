Вашингтон, 29 октября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» заметили в Средиземном море после прохождения Гибралтарского пролива по пути на Ближний Восток. Об этом сообщает издание Stars and Stripes, ссылаясь на наблюдателей за судами и аналитиков разведки.

(сс) U. S. Navy Photo Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»

Вход «Эйзенхауэра» в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети, сообщило издание.

Отмечается, что в военно-морских силах США не ответили на просьбу издания подтвердить прибытие авианосца.

Как передавало ИА Регнум, США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16 в рамках наращивания сил в регионе. Речь идёт о 119-й экспедиционной эскадрилье, которая является частью ВВС Национальной гвардии штата Нью-Джерси.

8 октября, на следующий день после обстрела движением ХАМАС Израиля и начала эскалации конфликта, США направили авианосец Gerald R. Ford на восток Средиземного моря, чтобы оказать поддержку союзнику. Авианосец прибыл в регион 11 октября. Позднее туда был направлен ещё один авианосец, Dwight Eisenhower, а также ударная группа кораблей.