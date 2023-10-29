Путин поздравил Эрдогана со столетием образования Турецкой республики
Москва, 29 октября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики», — говорится в телеграмме.
Российский лидер отметил, что Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства, что в полной мере подтвердила недавняя встреча в Сочи, добавил президент.
Путин выразил уверенность, что хорошую отдачу даёт сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты.
«Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — счастья и процветания», — добавил глава государства.
Турецкая Республика была провозглашена 29 октября 1923 года. Ежегодно в стране этот день отмечается как День Республики.
Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Эрдоган прибыл в Россию для проведения переговоров с президентов России. В ходе неё лидеры двух стран в том числе обсудили возможность возобновления черноморской зерновой инициативы.
Встреча президентов началась с краткого неформального приветствия. Во время него турецкий лидер заявил, что Сочи — очень красивый город. Путин пригласил коллегу из Турции приезжать в город не только по делам, но и на отдых.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора 24 октября подчеркнули, что позиции Москвы и Анкары по ближневосточному конфликту практически совпадают. Лидеры двух стран выразили глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа.