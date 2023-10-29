Москва, 29 октября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики», — говорится в телеграмме.

Российский лидер отметил, что Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства, что в полной мере подтвердила недавняя встреча в Сочи, добавил президент.

Путин выразил уверенность, что хорошую отдачу даёт сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты.

«Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — счастья и процветания», — добавил глава государства.

Турецкая Республика была провозглашена 29 октября 1923 года. Ежегодно в стране этот день отмечается как День Республики.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Эрдоган прибыл в Россию для проведения переговоров с президентов России. В ходе неё лидеры двух стран в том числе обсудили возможность возобновления черноморской зерновой инициативы.

Встреча президентов началась с краткого неформального приветствия. Во время него турецкий лидер заявил, что Сочи — очень красивый город. Путин пригласил коллегу из Турции приезжать в город не только по делам, но и на отдых.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора 24 октября подчеркнули, что позиции Москвы и Анкары по ближневосточному конфликту практически совпадают. Лидеры двух стран выразили глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа.