Караганда, Казахстан, 29 октября, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Тела 36 человек обнаружены в ходе аварийно-спасательных работ на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба МЧС республики.

Cfoto/Global Look Press

«На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски десяти шахтёров», — говорится в сообщении.

На месте аварии находятся десять отделений горноспасателей, работы ведутся круглосуточно на двух участках добычи. Тела погибших поднимают на поверхность, заявил представитель МЧС.

Он добавил, что поиск осложняют несколько факторов. На месте аварии нет электроэнергии, горные выработки имеют большую протяжённость, доступа к отдельным затопленным участкам нет. Кроме того, в шахте множество разрушенных механизмов и сооружений.

Как сообщало ИА Регнум, об аварии на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», стало известно утром 28 октября. По предварительной версии, на лаве шахты вспыхнул пожар, затем произошёл мощный взрыв метано-воздушной смеси. Воздействие ударной волны привело к большому количеству жертв. В момент аварии в шахте находились 252 человека. Из них 208 были выведены на поверхность, 18 горнякам потребовалась помощь медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днём общенационального траура по погибшим горнякам. Он сменил руководство «АрселорМиттал Темиртау» после трагедии.