Москва, 29 октября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Инсульт стремительно молодеет, в России от 5 до 8% случаев приходится на людей до 45 лет, при этом опасные последствия болезни можно предотвратить при помощи профилактики и медицинского контроля. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

James Heilman, MD

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

Скворцова напомнила, что острый ишемический инсульт является одной из наиболее частых причин инвалидности и смерти во всём мире.

«Инсульт стремительно молодеет — в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в три раза», — приводит «РИА Новости» её слова.

Глава Федерального медико-биологического агентства добавила, что опасные последствия острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить при помощи профилактики в сочетании с грамотным медицинским контролем.

По её словам, на раннем этапе развития инсульта нужно использовать «терапевтическое окно», поскольку терапия наиболее эффективна в первые три-четыре часа после инсульта, пока в тканях мозга не произошли необратимые повреждения.

Как передавало ИА Регнум, кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, инсультом и тромбозом, при этом наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма.

Врач ответил на вопрос о том, чего не нужно есть при густой крови. По его словам, самое опасное — это обезвоживание организма. Когда у человека нет показаний к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды, пояснил он, добавив, что при густой крови важно сбалансированное питание.

Ранее кардиолог Алексей Утин напомнил, что употребление алкоголя, особенно чрезмерное, может спровоцировать на следующий день приступ мерцательной аритмии — учащённое и хаотическое биение сердца, что является очень опасным симптомом. Утин отметил, что это называют синдромом праздничного сердца — СПС. Он начинается из-за токсичного воздействия алкоголя на клетки сердечной мышцы.