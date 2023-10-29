Владивосток, 29 октября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Во Владивостоке в лесном массиве около района Емар ликвидируют возгорание сухой растительности на площади пять га. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю в своём Telegram-канале.

(сс) skeeze

Отмечается, что сотрудники МЧС России ликвидируют два очага возгорания сухой растительности во Владивостоке. Так, сухая растительность горит в микрорайоне Чайка на площади порядка 1000 метров по фронту.

Ещё одно возгорание сухой растительности на площади около пяти га выявлено в лесном массиве около района Емар, говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели работают на местах при помощи воздуходувок и ранцевых огнетушителей, угрозы строениям нет.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа разгорелся большой лесной пожар в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике. Жаркая и ветреная погода привели к тому, что огонь быстро охватил 118 га.

Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности. Возгорание локализовали 30 августа, а полностью ликвидировали только на третий день тушения.

Лесной пожар тушили около города Новороссийска 10 сентября на площади 1,1 га. По данным оперштаба, на борьбу с огнём привлекли 57 пожарных и 16 единиц техники.