Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Мирным жителям северных районов сектора Газа следует эвакуироваться на юг на фоне расширения сухопутной операции Израиля. Об этом заявил 29 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Mohammed Talatene/Global Look Press

Он подчеркнул, что Израиль усиливает срочность своего предупреждения, адресованного мирному населению. Военные «переходят к следующей фазе» войны с палестинской группировкой ХАМАС и «расширяют свои операции».

«Гражданские лица на севере Газы, в городе Газа, должны временно переместиться к югу от Вади Газа в более безопасный район, где они смогут получать воду, продовольствие и медикаменты», — приводит слова Хагари издание The Times of Israel.

Он добавил, что Египет и США с 30 октября расширят гуманитарные усилия в Газе.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. Израильские войска вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения и освободить всех заложников, сообщил он.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что наземная операция в секторе Газа продиктована стоящими перед Израилем задачами, альтернативы ей не было.