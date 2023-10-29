Вашингтон, 29 октября, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Истребители Соединённых Штатов были подняты в воздух после того, как гражданский самолёт вошёл в ограниченное для полётов воздушное пространство рядом с местом в штате Делавэр, где находился президент США Джо Байден. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-пула Белого дома.

Af.mil Истребитель F-16

«Истребители подняли в воздух в Делавэре после того, как самолёт нарушил ограниченное воздушное пространство [над местом], где находится президент США», — цитирует агентство текст сообщения.

Уточняется, что около 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск) гражданский самолёт нарушил ограниченное воздушное пространство к северу от Уилмингтона в штате Делавэр.

В качестве меры предосторожности для перехвата были подняты в воздух самолёты, гражданское судно приземлилось в находящемся рядом аэропорту без происшествий.

«Данный инцидент никак не повлиял на передвижения находящегося под охраной лица, и сотрудники Секретной службы США проводят расследование в координации с Федеральным авиационным управлением», — приводится в сообщении заявление официального представителя Секретной службы США Энтони Гульельми.

Отмечается, что в Делавэре находится дом Байдена. Президент США и его супруга отправились в этот штат вечером 27 октября.

Как передавало ИА Регнум, пара истребителей Су-27 Воздушно-космических сил России не допустила 19 октября нарушения государственной границы страны самолётом радиотехнической разведки RC-135 и двумя истребителями «Тайфун» ВВС Великобритании над Чёрным морем.

Приближающиеся объекты обнаружили российские средства контроля. Для их опознания в воздух поднялись дежурные Су-27. При их приближении иностранные самолёты развернулись и направились в противоположную сторону.

Как подчеркнули в Минобороны, российские истребители совершили манёвры в исключительном соответствии с международными воздушными правилами, без опасного сближения с британскими самолётами. После этого Су-27 вернулись на аэродром базирования.