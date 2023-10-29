Рамалла , 29 октября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Не менее 10 палестинцев погибли в результате израильских атак на жилой квартал в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом 29 октября Об этом 28 октября сообщает МВД Палестины.

Отмечается, в результате обстрела со стороны армии Израиля жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли порядка 10 человек, более 20 получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, минздрав Газы заявил, что число жертв с момента эскалации палестино-израильского конфликта превысило восемь тысяч человек. Отмечается, что половина жертв израильской агрессии — дети.

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич ужаснулась страданиями людей в секторе Газа и призвала к немедленному прекращению эскалации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. Он добавил, что израильские военные вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения и освободить всех заложников.

В Ливане снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН (ВСООНЛ) в городе Эн-Накуре.