Анкара, 29 октября, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Турция решительно отвергла обвинения в антисемитизме, которые высказали власти Израиля в адрес лидера страны Тайипа Эрдогана. Заявление об этом опубликовал МИД страны в соцсети X.

Twibee.com Реджеп Эрдоган

Отмечается, что попытки израильских чиновников «изменить повестку с помощью искажений и клеветы», чтобы скрыть геноцид в отношении мирного палестинского населения в секторе Газа, не дадут результатов.

«Такие преступления против человечности, нацелены против ООН, Генерального секретаря ООН и президента Турции. Они являются ярким показателем их бессилия», — пояснили в ведомстве и добавили, что настаивают на прекращении огня.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган предостерёг западные страны от развязывания войны «креста с полумесяцем». Об этом он заявил 28 октября на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле.

Эрдоган также возложил на Запад ответственность за «резню» в Газе, поскольку мобилизованы все силы, включая СМИ, для легитимации военных преступлений Израиля. Президент Турции назвал премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху истинным террористом.

Обозреватель турецкой газеты Sabah Махмут Овюр указал на способность России остановить развязывание Западом третьей мировой войны, если она объединится с несколькими лояльными странами.