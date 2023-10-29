ДНР, 29 октября, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Украинские боевики сосредотачивают силы на клещеевском направлении для предстоящей атаки, неся при этом большие потери, сообщил боец добровольческого корпуса с позывным Тасман.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Враг сфокусировался и отдаёт все силы на клещеевском направлении, максимально пытается забрать Клещеевку и идти дальше, но у противника очень высокие потери», — рассказал он в беседе «РИА Новости».

Применяемая ВСУ незамысловатая тактика боя не приводит к должному результату. Украинцы ежедневно пытаются продвинуться вперёд, глупо бросая пехоту, иногда при поддержке техники, которая уничтожается российскими силами, заключил доброволец.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ нанесли поражение украинским боевикам в районе Андреевки и Клещеевки в ДНР.

Только за сутки потери ВСУ составили около 300 военных, пять бронемашин и два автомобиля. Кроме того, противник лишился артиллерийской системы М777 американского производства, гаубицы «Мста-Б» и двух миномётов 82-го калибра.

Российский боец с позывным Чалый рассказал, как спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применяет «тактику загнанного зверя» против украинских боевиков под Клещеевкой. Группировка делает всё, чтобы у ВСУ не было подхода к Клещеевке. При обнаружении группы противника сначала открывается огонь из 82-мм миномёта, загоняя его в окопы, укрытия или блиндажи. А потом наводят уже 120-й. Пути противника обычно предсказуемы, добавил боец спецназа.