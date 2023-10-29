Вашингтон, 29 октября, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Западные эксперты, общественность всё настойчивее стали говорить о провале ВСУ, невозможности победить в конфликте. Украина провалилась, приняв фантазии об исключительности США и НАТО за реальность. При этом не смогла ничего противопоставить России. Об этом на своём YouTube-канале сказал американский журналист Дэнни Хайфон.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Хвалебных дифирамбов в сторону Киева уже практически не слышно, если только от украинских чиновников и военкомов. Хайфон признал, что ВСУ уже не победить.

«Всё, чем Украина пыталась атаковать Россию, никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти», — сказал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, отказ киевского режима и его главы Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь катастрофические последствия — вплоть до ядерных. США и Западу необходимо договариваться с Москвой, об этом всё чаще стали говорить и в кулуарах. Так считает бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Эксперт констатировал: Зеленский отказался от мирных переговоров, хотя очевидно, что Россия обладает преимуществом в войне на истощение.

«Вашингтон должен взять на себя инициативу по прекращению войны, которую он так много поощрял», — резюмировал эксперт.

Ежедневные потери в рядах ВСУ необходимо восполнять ужесточением мобилизационных мер на Украине, заявил командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук.