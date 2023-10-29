Лондон, 29 октября, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Политики в США схожи с шайкой клоунов, ожидающих падения собственной страны, написал обозреватель британского издания The Telegraph Тим Стэнли.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сочетание маразма президента США Джо Байдена, судебных процессов над экс-лидером страны Дональдом Трампом, иррациональная политика Демократической партии и отказ республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливают ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, ожидающих своего падения», — написал он.

В статье говорится, что США стали «экономическим и политическим банкротом».

Как передавало ИА Регнум, согласно заявлению МИД РФ, Вашингтон и Брюссель дважды спонсировали совершение госпереворота в Киеве, теперь группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир. Так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что «мир станет опаснее», если Россия одержит победу в конфликте.

В Германии призвали США к налаживанию мирных отношений с Россией для предотвращения полного коллапса. По мнению немецко-финского предпринимателя Кима Доткома, такой шаг не сможет полностью остановить упадок США, но замедлит его и сделает более контролируемым. Он добавил, что в любом случае Америка не будет сверхдержавой к 2030 году.