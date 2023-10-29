Новый, 613-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован широким обсуждением заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о политике Запада в отношении Украины. По его словам, страны Запада сейчас уже немножко начинают даже побаиваться того, какого монстра они вырастили.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями», — пояснил министр 28 октября в интервью информагентству БелТА.

Тем временем в Запорожской области артиллеристы 1430-го полка ВС России с успехом отражают атаки киевских боевиков в районе Токмака. По словам командира гаубичной батареи Д-30 с позывным Гора, одним из основных факторов успеха по отражению сил врага стало взаимодействие с различными подразделениями и использование современных технологий в виде беспилотников.

Так, с помощью FPV-дронов бойцам подразделения 1430-го полка Вооружённых сил России удалось уничтожить бронегруппу украинских войск из четырёх западных единиц техники.

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