Киев, 29 октября, 2023, 06:22 — ИА Регнум. На Украине в Хмельницкой области в ночь на 29 октября прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил о прозвучавших в регионе взрывах. Он добавил, что работает система ПВО.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Хмельницкой области не объявлялась.

Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Как сообщало ИА Регнум, дежурными средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 36 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.

На Запорожском направлении с помощью FPV-дронов бойцам подразделения 1430-го полка Вооружённых сил России удалось уничтожить бронегруппу украинских войск из четырёх западных единиц техники — два танка Leopard и две боевые машины пехоты Bradley.