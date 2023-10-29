На Украине в Хмельницкой области прогремели взрывы
«Общественное»: на Украине в Хмельницкой области прогремели взрывы
Киев, 29 октября, 2023, 06:22 — ИА Регнум. На Украине в Хмельницкой области в ночь на 29 октября прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».
Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил о прозвучавших в регионе взрывах. Он добавил, что работает система ПВО.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Хмельницкой области не объявлялась.
Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Как сообщало ИА Регнум, дежурными средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 36 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.
На Запорожском направлении с помощью FPV-дронов бойцам подразделения 1430-го полка Вооружённых сил России удалось уничтожить бронегруппу украинских войск из четырёх западных единиц техники — два танка Leopard и две боевые машины пехоты Bradley.