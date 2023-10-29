Москва, 29 октября, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Артиллеристы 1430-го полка ВС России с успехом отражают атаки киевских боевиков в районе Токмака Запорожской области. Об этом рассказал командир гаубичной батареи Д-30 с позывным Гора.

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

Боец уточнил, что обстановка в районе Токмака достаточно непростая. Украинцы всеми силами упорно пытаются исполнить своё заветное желание — прорыв в населённый пункт.

«Мы достаточно надёжно держим рубежи и не даём им этого сделать», — заверил Гора.

По словам артиллериста, взаимодействие с различными подразделениями и использование современных технологий в виде беспилотников стало одним из основных факторов успеха по отражению накатов боевиков, штурмовиков.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия на донецком направлении 28 октября потеряла более 150 человек личного состава, боевую технику, гаубицу и миномёт.

Кроме того, группировка «Юг» уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские войска ликвидировали почти 15 расчётов украинской артиллерии на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.