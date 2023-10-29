Вашингтон, 29 октября, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Киевская армия значительно проигрывает российской в количестве и качестве используемых беспилотников, в том числе и камикадзе. Об этом заявило американское издание Bussiness Insider со ссылкой на эксперта.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

По мнению аналитика Атлантического совета Мелинды Хэринг, Украина далеко позади России в плане БПЛА, при этом беспилотники она назвала «будущим войны».

Херинг считает, что Киеву не хватает операторов дронов и сложного оборудования.

Такой вывод эксперт сделала, посетив школы операторов на Украине.

«Беспилотники низшего сорта. Сделаны без внимания к деталям», — сказала Мелинда Херинг.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные не допустили теракт киевского режима с помощью беспилотников на территории РФ в ночь на 29 октября. Были сбиты 36 дронов ВСУ над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.

Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков киевской армии. Такое мнение высказал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танков.