Рамалла , 29 октября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Минздрав Газы заявил, что число жертв с момента эскалации палестино-израильского конфликта превысило восемь тысяч человек, написало агентство France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

Отмечается, что половина жертв израильской агрессии — дети.

Как сообщало ИА Регнум, президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич ужаснулась страданиями людей в секторе Газа и призвала к немедленному прекращению эскалации.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. Он добавил, что израильские военные вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения и освободить всех заложников.

В Ливане снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН (ВСООНЛ) в городе Эн-Накуре.