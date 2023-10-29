Киев, 29 октября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион заявила, что русскоговорящих жителей, не желающих переходить на украинский язык, нужно «утилизировать». Своё мнение женщина высказала в интервью программе «Говорит большой Львов».

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

На фоне цветов и картин она рассуждала о том, что надо сделать с теми, кто отказывается говорить на украинском языке. В частности, по мнению Фарион, надо создать штраф-батальон, отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы рыли, для, как выразилась Фарион, «святых солдат» Украины.

«Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — сказала Фарион, комментируя скандал с таксистом в Киеве, который по требованию пассажиров не захотел с ними говорить на украинском языке. Мужчина их просто высадил из машины.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике ни одна школа не захотела изучать украинский язык. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что среди жителей Херсонской и Запорожской областей есть желающие учить украинский язык, но их количество невелико.

Российская система образования предусматривает изучение национальных языков. Кроме того, дети могут учить родной язык на дополнительных занятиях.