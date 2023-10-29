Эр-Рияд, 29 октября, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу над бывшим обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) французом Фрэнсисом Нганну. Встреча проходила в Эр-Рияде.

JoergK. Photography Бокс

Боксёры провели на ринге десять раундов, по итогам которых двое судей отдали победу Фьюри — 95:94, 96:93, третий с перевесом в один голос (95:94) посчитал победу Нганну.

В послужном списке 35-летнего Фьюри одна ничья, 34 победы, из них 24 нокаутом.

37-летний Нганну впервые боксировал на профессиональном ринге. Ранее он был чемпионом в смешанных единоборствах. Француз выиграл 17 поединков, в трёх проиграл. В 2021 году Нганну взял титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, позже он ушёл из ММА и не участвовал в поединках.

Как сообщало ИА Регнум, бывший претендент на звание чемпиона мира российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин уступил дагестанцу Сослану Асбарову и потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Встреча прошла Москве на ЦСКА Арене». Асбаров выиграл единогласным судейским решением по итогам десяти раундов — 96:93, 99:90, 98:91.