Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Израильская армия усилила бомбардировки на севере сектора Газа, сообщил 29 октября телеканал Al Jazeera.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

«За последний час Израиль усилил бомбардировки на севере сектора Газа, особенно вблизи лагеря беженцев Джабалия, где был атакован целый район и полностью разрушены десятки жилых домов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. Он добавил, что израильские военные вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения и освободить всех заложников.

Армия Израиля в ответ на ракетные обстрелы нанесла очередные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Израильтяне били по объектам военной инфраструктуры, включая наблюдательные посты и один из военных комплексов этой организации.

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич ужаснулась страданиями людей в секторе Газа и призвала к немедленному прекращению эскалации. Она назвала ситуацию катастрофическим провалом, с которым не должно мириться человечество.

Переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара продолжились 28 октября, несмотря на эскалацию атак ЦАХАЛ на анклав, но идут гораздо более медленными темпами, написало агентство Reuters.