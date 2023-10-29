Киев, 29 октября, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Украина представляет собой несостоявшееся государство из-за экономических обязательств перед странами Запада, признал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч.

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По мнению эксперта, даже если глава киевского режима Владимир Зеленский «встанет на колени и будет просить о снисхождении», друзья-союзники взыщут до последней копейки набранные Киевом долги.

«При этом и в случае смены власти — тоже», — написал он, добавив, что Украина погрязла в долгах, а власти продолжают брать всё новые кредиты на более жестких условиях.

В результате подобных действий долг растёт, а страна «бесплатно отдает предприятия западным кредиторам», подытожил Лопес Бланч.

Как сообщало ИА Регнум, общий долг Украины на рынке электрической энергии превысил отметку в 60 млрд гривен (1,6 миллиарда долларов), заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Президент России Владимир Путин сделал правильное предположение, что Запад постепенно устанет от огромных расходов на поддержку Украины. Об этом заявил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Банковская система Украины может рухнуть уже в декабре, если не прекратятся боевые действия, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соединённые Штаты Америки и Европейский союз по итогам саммита предупредили о рисках коллапса экономики Украины.