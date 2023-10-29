Москва, 29 октября, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Показательным считает голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию на Ближнем Востоке, когда большинство стран не поддержали позицию США, сенатор Алексей Пушков.

President.gospmr.org Алексей Пушков

Он напомнил о прошедшем голосовании за иорданскую резолюцию на ГА ООН, которую поддержали Россия и Китай, при этом даже Франция, Германия и Британия воздержались.

«Рядом с США и Израилем оказалось в десять раз меньше стран — всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции «глобальному большинству», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Также Пушков процитировал британскую газету, которая обратила внимание на изолированность США после голосования против резолюции ООН о перемирии в Газе.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября состоялась десятая чрезвычайная специальная сессия по защите палестинского народа, в ходе которой Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран. За принятие резолюции проголосовали 120 государств, включая Россию. Не поддержали документ 14 стран, в том числе США и Израиль. Ещё 45 государств воздержались.

В резолюции ГА ООН призвала стороны к немедленному прекращению огня и потребовала соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов.

Кроме того, предусматривается немедленная, длительная и беспрепятственная доставка в сектор Газа необходимых товаров и услуг. Также следует обеспечить доступ в Газу для сотрудников ООН и других гуманитарных организаций.