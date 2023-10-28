Бейрут, 29 октября, 2023, 02:42 — ИА Регнум. В Ливане снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН (ВСООНЛ) в городе Эн-Накуре. Об этом сообщили на странице организации в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы ООН

Миротворцы уточнили, что снаряд не разорвался и, к счастью, никто не пострадал.

База ВСООНЛ получила повреждения. Представители организации пытаются выяснить причины попадания снаряда в их штаб-квартиру.

Как сообщало ИА Регнум, в ответ на ракетные обстрелы военно-воздушные силы Израиля нанесли очередные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане, заявили в ЦАХАЛ.

Согласно данным израильского военного ведомства, 27 октября «Хезболла» пыталась запустить ракеты в сторону израильской территории, ракеты упали в Сирии. Армия обороны Израиля приведена в высокий уровень боеготовности вдоль северной границы страны.

Турция объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины.