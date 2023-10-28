Вашингтон, 29 октября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Члены Совета Безопасности ООН соберутся на заседание в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа, сообщили в председательствующем в октябре постпредстве Бразилии.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

«Заседание пройдёт в понедельник, 30 октября, в 15:00 (22:00 мск)», — уточнили в миссии.

Известно, что заседание СБ ООН запросили представители Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Россия и ОАЭ запрашивали заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа. По данным телеканала Al Jazeera, 17 октября по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» был совершён ракетный удар, за которым якобы стоит Армия обороны Израиля. В результате трагедии погибли по меньшей мере 500 человек.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви 28 октября заявил, что наземная операция в секторе Газа продиктована стоящими перед Израилем задачами. По его словам, альтернативы ей не было.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаццарини назвал ситуацию в секторе Газа «адом на земле». Он сказал, что остался без связи с подавляющим большинством своей команды по всему сектору Газа, и это заставляет его безмерно беспокоиться за коллег и их семьи.