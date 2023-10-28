Москва, 29 октября, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Бывший претендент на звание чемпиона мира российский боксёр первого тяжелого веса Алексей Папин уступил дагестанцу Сослану Асбарову и потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

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Схватка прошла на «ЦСКА Арене» в Москве и закончилась победой Асбарова единогласным судейским решением по итогам десяти раундов — 96:93, 99:90, 98:91.

Новый рекорд 36-летнего Папина — 15 побед при двух поражениях. У 31-летнего Асбарова уже пять побед в пяти схватках (одна нокаутом).

Как сообщало ИА Регнум, Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю — без участия в поединке стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

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Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Монсон завершил карьеру в боксе.