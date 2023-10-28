Грозный, 29 октября, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Жертвами ужасающего сионистского акта геноцида оказались несколько тысяч ни в чем не повинных людей, детей. По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм ничуть не уступает гитлеровскому. Своё мнение о палестино-израильском конфликте высказал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Дети Палестины записали ему обращение с просьбой помочь. Чеченский лидер задался десятком вопросов и подчеркнул, что мир не хочет слышать голоса бедных палестинских детей — жертв израильской агрессии.

«Что мы все можем им сказать? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова?» — спросил Кадыров.

Глава республики считает, что те, кто всегда лицемерно ратовали за права человека, нисколько не осуждают действия Израиля, а, напротив, оказывают агрессору помощь.

«По своей жестокости израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», — написал Рамзан Кадыров.

Он также заявил, что его молят сотни тысяч верующих с просьбой помочь, а значит, «расчёт будет строгим и суровым».

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова уже готов оказать помощь 20 тысячам семей.

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Как сообщало ИА Регнум, тысячи людей приняли участие в акции в поддержку Палестины, которая прошла 28 октября в центре Рима.

Акции в поддержку Палестины проходят также в других городах Европы и Ближнего Востока. В частности, 28 октября один из таких митингов прошёл в Лондоне. Британские СМИ оценили число его участников в 100 тысяч человек.

Около полутора миллионов человек, по данным властей Турции, приняли участие в митинге солидарности с Палестиной, который прошёл 28 октября в аэропорту Стамбула. Накануне, 27 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан присоединиться к этой акции.