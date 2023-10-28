Женева, Швейцария, 29 октября, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич ужаснулась страданиями людей в секторе Газа и призвала к немедленному прекращению эскалации. Об этом говорится в релизе пресс-службы организации.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

«Я потрясена невыносимым уровнем человеческих страданий и призываю стороны конфликта немедленно прекратить эскалацию», — заявила Сполярич.

Она назвала ситуацию катастрофическим провалом, с которым не должно мириться человечество.

Также в пресс-службе отметили, что в сектор Газа прибыли десять экспертов комитета, в том числе хирургическая бригада. Кроме того, в регион доставлены медикаменты, но этой помощи недостаточно.

Как сообщало ИА Регнум, по информации минздрава Палестины на 28 октября, число погибших жителей сектора Газа в результате израильских атак превысило 7,7 тысячи, ранены около 19 тысяч человек. Большинство погибших — это дети, женщины и пожилые люди, под завалами продолжают оставаться тысячи человек.

27 октября в ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании. За принятие резолюции проголосовали 120 государств, в том числе Россия. Не поддержали резолюцию 14 стран. Среди них США и Израиль. Ещё 45 государств воздержались.

ГА ООН призвала стороны к немедленному прекращению огня и потребовала соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн назвала «позорной» резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом к перемирию в Газе. Она заявила, что Израиль решительно отвергает это, власти намерены продолжать действия по ликвидации ХАМАС.