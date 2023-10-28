Рамалла , 29 октября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Представители группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» боевого крыла палестинского радикального движения ХАМАС поразили управляемой ракетой танк Merkava армии Израиля, сообщили в Telegram-канале группировки.

Иван Шилов ИА Регнум Merkava

Утверждается, что израильскую бронемашину поразили при отражении атаки ЦАХАЛ к востоку от района Эш-Шуджаии.

При этом командование израильской армии не сообщало о боевых действиях на этой территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее ХАМАС объявлял о ведении боёв с армией Израиля к востоку от города Хан-Юниса в южной части сектора Газа. Группировка атаковала скопления сил противоборствующей стороны, уничтожила три единицы бронетехники.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. По его словам, бойцы ЦАХАЛ вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения ХАМАС и освободить всех заложников.

7 октября ситуация в секторе Газа обострилась после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду Газы, в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии, и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по сектору.