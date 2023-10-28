Геленджик, Краснодарский край, 29 октября, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о нарушении природоохранного законодательства вблизи Геленджика, где озеро загрязнили стихийными свалками, а потом водоём обмелел. Об этом сообщили в СКР.

Наталия Николаева ИА REGNUM Озере

Установлено, что в мае 2022 года была организована стихийная свалка твёрдых бытовых и строительных отходов в озере. Это привело к загрязнению и обмелению водоёма, который «превратился в ручей». Росприроднадзор взял пробы воды, зафиксировал превышение содержания опасных вредных веществ. При этом рядом со свалкой находятся фермерские хозяйства.

Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и представить доклад поэтому происшествию.

Как сообщало ИА Регнум, обмеление реки Днепр встревожило жителей города Днепропетровска.

Люди крайне встревожены падением уровня воды в реке, они выкладывают фото обмелевшей реки в соцсетях и просят пояснений от администрации города.

Власти города не в состоянии объяснить происходящее. Всё, что смогли сообщить в горсовете — это, что изменение уровня воды в реке не входит в компетенцию администрации города.

Подкачивать воду начали в обмелевшие реки Наримановского, Лиманского и Харабалинского районов Астраханской области.