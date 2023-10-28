Вашингтон, 29 октября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Американские военные не участвуют в наземной операции Израиля в секторе Газа, а распространяемая информация об этом является фейком, заявил представитель командования специальных операций США.

Иван Шилов ИА Регнум Война Израиль сектор Газа

«Определенно дезинформация», —сказал он в беседе с «РИА Новости».

Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что в ночь с 27 на 28 октября почти пять тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви объяснил проведение наземной операции в секторе Газа. По его словам, она продиктована стоящими перед Израилем задачами, ей не было альтернативы. В этот же день в минобороны Израиля заявили о начале новой фазы военных действий в секторе Газа. Операция будет продолжаться до получения дальнейших приказов, уточнили в ЦАХАЛ.

Подполковник Армии обороны Израиля Питер Лернер сказал, что расширение военных действий ЦАХАЛ не является официальным началом наземной операции в секторе Газа. При этом Израиль готов защищать безопасность своей страны «на всех фронтах», добавил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

С точки зрения бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, с Израилем будут воевать все, от Индонезии до Марокко, если власти примут решение начать масштабную наземную операцию в секторе Газа. В альянс против Израиля может войти Турция — член НАТО, предположил он.