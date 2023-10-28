Рамалла , 29 октября, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Переговорный процесс Израиля с руководством палестинского движения ХАМАС продолжается, но после расширения операций ЦАХАЛ в Газе идёт гораздо медленнее, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, направленные на деэскалацию боевых действий в секторе Газа, продолжились в субботу (28 октября. — Прим. ИА Регнум), несмотря на эскалацию атак Израиля на анклав <…>, но идут гораздо более медленными темпами, чем до эскалации», — рассказал проинформированный о переговорах источник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выход на прямые переговоры о создании двух государств Палестины и Израиля сейчас едва ли достижим. По его словам, ожесточенность проявляется в многочисленных официальных заявлениях руководства Израиля. Палестинцы «тоже находятся в весьма взвинченном состоянии», отметил министр.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным источников телеканала Al-Arabiya, Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. Между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта и Катара идут переговоры по освобождению заложников, говорится в статье.

Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара заявил о готовности немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем.

Войска армии Израиля вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения ХАМАС и освободить всех заложников, заявил 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.