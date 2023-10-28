Мадрид, 29 октября, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекине усилила разногласия внутри Евросоюза. Об этом написала Сильвия Аюсо в испанской газете El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Виктор Орбан

По мнению автора, Евросоюз старательно прилагает усилия по созданию образа единства, который был хрупким и без противоречивого жеста Орбана.

«Недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьёзное беспокойство в Евросоюзе», — написала Аюсо, добавив, что не все страны Европы оценили позицию Виктора Орбана.

Многие европейские лидеры осудили такой шаг со стороны Орбана. Так, в Париже назвали его переговоры с российским лидером непозитивным сигналом.

Ситуацию усложняет и неопределенность, связанная с приходом к власти в Словакии Роберта Фицо, который пообещал прекратить оказание военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, практически ни один из саммитов лидеров Евросоюза за последний год не обходился без обсуждения выделения помощи Украине и блокирования этих инициатив Орбаном. Встреча в Брюсселе 26–27 октября не стала исключением.

На пресс-конференциях по итогам саммита участники утверждали, что ничего страшного-то из-за переговоров Орбана с Путиным не произошло. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС вольны сами выбирать, с кем встречаться, добавив, правда, что для Брюсселя важна тесная координация и прозрачность, если в ходе переговоров упоминается Евросоюз.

Венгрия готова принять у себя переговоры представителей России и Украины, если стороны пожелают этого. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.