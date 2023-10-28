Севастополь, 28 октября, 2023, 23:46 — ИА Регнум. В Севастополе столкнулись два маршрутных автобуса, в числе пострадавших более десяти человек, сообщили 28 октября в МВД России.

Кадр из видео

«По предварительным данным, пострадали водитель автобуса «Богдан», а также более десяти пассажиров двух маршруток. Всем им оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла в 20:40 мск. Водитель маршрутного автобуса «Мерседес Бенц» направлялся по улице Меньшикова в сторону проспекта Октябрьской Революции, когда около дома №44 по улице Руднева совершил наезд на стоящий впереди другой маршрутный автобус «Богдан».

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По факту происшествия полиция организовала проверку.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая в Севастополе маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в дерево. Пострадали в ДТП 12 человек, включая двоих подростков.

Утром 24 сентября около села Шелокша в Кстовском районе грузовик и пассажирская «Газель» столкнулись на трассе М-7. В результате аварии погибли три человека, одного пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В минздраве Нижегородской области сообщили о 16 пострадавших.