Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в ответ на ракетные обстрелы
Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 23:13 — ИА Регнум. В ответ на ракетные обстрелы военно-воздушные силы Израиля нанесли очередные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных целей в Ливане, принадлежащих террористической организации «Хезболла», — сказали в военном ведомстве.
Израильтяне били по объектам военной инфраструктуры, включая наблюдательные посты и один из военных комплексов этой организации.
Как сообщало ИА Регнум, 27 октября «Хезболла» пыталась запустить ракеты в сторону израильской территории, ракеты упали в Сирии. Уточняется, что ночью истребитель израильской армии нанёс удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.
В США рассматривают возможность применения военной силы в качестве ответа, если ливанская группировка «Хезболла» присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля, проинформировал интернет-портал Axios.
Армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа.