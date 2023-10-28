Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 23:13 — ИА Регнум. В ответ на ракетные обстрелы военно-воздушные силы Израиля нанесли очередные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных целей в Ливане, принадлежащих террористической организации «Хезболла», — сказали в военном ведомстве.

Израильтяне били по объектам военной инфраструктуры, включая наблюдательные посты и один из военных комплексов этой организации.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 октября «Хезболла» пыталась запустить ракеты в сторону израильской территории, ракеты упали в Сирии. Уточняется, что ночью истребитель израильской армии нанёс удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

В США рассматривают возможность применения военной силы в качестве ответа, если ливанская группировка «Хезболла» присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля, проинформировал интернет-портал Axios.

Армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа.