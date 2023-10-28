Москва, 28 октября, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне проведения специальной военной операции. О безвременной смерти и утрате сообщили Telegram-канале «Союз конькобежцев России».

Союз конькобежцев Иван Денисов

Отмечается, что Ивану Денисову 19 октября исполнилось 28 лет. Точная дата смерти не уточняется. Последний пост Денисов в социальных сетях сделал в августе 2022 года.

Денисов выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. Звание мастера спорта по конькобежному спорту спортсмен получил в 2015 году.

После окончания карьеры он работал тренером.