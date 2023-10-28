Вашингтон, 28 октября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил о приостановке своего участия в предвыборной гонке.

Ron Sachs /Consolidated News Photos/ Global Look Press Бывший вице-президент США Майк Пенс

«Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою предвыборную кампанию на пост президента», — сказал на конференции республиканцев Пенс.

Своё решение кандидат обосновал словами, что «сейчас не его время».

При этом Майк Пенс заверил, что не престанет бороться за консервативные ценности.

Как сообщало ИА Регнум, американцы заслуживают правительство, которое прекратит врать собственному народу. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Сторонники главы Белого дома Джо Байдена начинают разочаровываться в президенте из-за поддержки Израиля. По их мнению, американский лидер не проявил одинаковую реакцию к обеим сторонам конфликта.

Президент США Джо Байден, учитывая время его работы в высших эшелонах власти, является одним из самых опытных политиков в мире, заявил президент России Владимир Путин.

Выборы президента Соединённых Штатов назначены в стране на ноябрь 2024 года. Байден выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Трамп объявил о своём участии в выборах в ноябре 2022 года. При этом республиканцы и демократы официально выдвинут своих кандидатов на пост президента только летом следующего года.