Москва, 28 октября, 2023, 22:16 — ИА Регнум. В Москве скончался Иван Капрэлян, сын лётчика-испытателя и Героя СССР, который испытывал первые вертолёты Ми и установил на них восемь мировых рекордов. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Сын известного лётчика ушёл из жизни в своей квартире на улице Сергея Макеева в Пресненском районе столицы.

«В квартире на улице Сергея Макеева скончался 82-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Капрэлян Иван Рафаилович — сын заслуженного лётчика-испытателя СССР, мастера спорта СССР международного класса Капрэлян Рафаила Ивановича. Он родился 22 апреля 1909 года. Будучи инженером, он работал в Главном управлении ГВФ (гражданского воздушного флота) и Ленинградском институте инженеров ГВФ. В 1934 году Капрэлян окончил Батайскую лётную школу ГВФ и до 1941 года работал пилотом, несколько лет он осуществлял рейсы в Китай. А во время войны стал командиром отряда Московской особой авиагруппы Управления ГВФ.

Иван Рафаилович совершил 57 боевых вылетов: для заброски разведчиков в глубокий тыл противника, доставки грузов партизанам, а также на линию фронта для доставки боеприпасов и вывоза раненых. 28 января 1942 года самолёт Капрэляна выполнял рейс в район Бухареста и из-за сильного обледенения потерпел крушение в районе города Кривой Рог (Днепропетровская область, Украина). Экипаж попал в плен и был помещён в лагерь в городе Николаеве (Украина). Там Иван Рафаилович провёл около полугода, а в августе сумел сбежать и пробрался к партизанам. С ними он воевал несколько месяцев, а в октябре был вывезен на самолёте в Москву и продолжил совершать вылеты.

В 1943 году Капрэлян прошёл переподготовку в Лётном центре авиации дальнего действия и стал инструктором пилотирования, он обучал лётчиков на самолётах С-47 и Ли-2. В 1944-м он стал командиром 89-го транспортного авиационного полка и начал перегонять на фронт самолёты С-47, B-25 и Ли-2, перевозил грузы и раненых. Всего за время войны совершил 112 боевых вылетов в тыл врага и на линию фронта. После войны Иван Рафаилович продолжил работу пилотом в Гражданском воздушном флоте, был заместителем начальника авиауправления Гидрометслужбы. А с 1947 года стал лётчиком-испытателем Лётно-исследовательского института, он проводил испытания бомбардировщика Ту-4 в условиях обледенения, а также винтов мотора и радиолокационного оборудования по слепой посадке. Провёл ряд испытательных работ на самолётах B-25, Ли-2 и Ту-2.

В 1950-м он продолжил работу на авиазаводе № 82 (Тушино), где испытывал серийные учебно-тренировочные бомбардировщики УТБ. В 1952 году завод перешёл на производство троллейбусов, Иван Рафаилович испытывал и их, но без самолётов жить не смог и перешёл в ОКБ М. Л. Миля (сейчас Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова), где поднял в небо и провёл испытания вертолётов Ми-4ВМ, Ми-6, первого серийного вертолёта Ми-10, вертолёта Ми-10К. Провёл испытания по отработке посадок вертолёта Ми-6 на режиме авторотации, участвовал в испытаниях вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-2 и их модификаций.

Капрэлян становил восемь мировых авиационных рекордов, один из них — вторым пилотом. Среди них несколько рекордов грузоподъёмности на вертолётах Ми-4 и Ми-6, а также рекорд скорости на вертолёте Ми-4, в 1956 году он составил 187 км/ч.

Рафаил Иванович был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», Ордена Красного знамени, ордена Отечественной войны 1-й степени и других наград. Он ушёл из жизни 12 июля 1984 года.