Берлин, 28 октября, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Посол Израиля в Германии Рон Просор на партийной съезде Христианско-демократического союза в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 28 октября выразил недовольство тем, что Германия воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня между Израилем и палестинскими группировками.

IMAGO/Global Look Press Посол Израиля в Германии Рон Просор

«Израилю нужна поддержка Германии в ООН. Недостаточно голосования, при котором воздерживаются, потому что не могут сказать, что ХАМАС несёт ответственность за эту ужасную резню», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию.

За резолюцию проголосовали представители 120 стран, в числе которых — Россия, Катар, КНР, Турция, ОАЭ, Испания, Норвегия, Словения, Португалия и другие. 14 стран не одобрили документ и выступили против, в их числе США, Израиль, Австрия, Венгрия, Хорватия, Чехия. Воздержались и не голосовали представители 45 стран — в этот список входят Канада, Германия, Грузия, Греция, Финляндия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Сербия, Украина.

Резолюция включает 14 пунктов: призыв к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдение всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленное обеспечение сектора Газа предметами первой необходимости, освобождение всех гражданских лиц, призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава и другие.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн назвал её «позорной».