Москва, 28 октября, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Уроженец Таджикистана без видимых причин устроил стрельбу из травматического оружия на остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской в Москве, а позже в салоне автобуса, сообщила 28 октября пресс-служба столичного управления СК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным следствия, 28 октября уроженец Таджикистана на автобусной остановке выстрелил из травматического оружия в асфальт. Пуля срикошетила в женщину, рядом с которой находился ребёнок. После этого мужчина сел в автобус и также без видимых причин выстрелил в одну из пассажирок.

«Фигурант оперативно задержан, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (2 эпизода хулиганства), отметили также в СК.

В пресс-службе столичного главка МВД РФ, в свою очередь, рассказали, что на улице Софьи Ковалевской на остановке общественного транспорта произошел словесный конфликт между женщиной и неизвестным, в ходе которого мужчина предположительно из пневматического пистолета выстрелил в сторону асфальта и рикошетом попал в женщину, после чего скрылся.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Миассе в Челябинской области ссора двух женщин в ночном кафе закончилась уличным конфликтом с применением оружия. Женщины сначала начали выяснять отношения в кафе, затем продолжили ссору на улице. За одну из участниц конфликта вступился 45-летний мужчина. Он достал из внедорожника карабин «Сайга» и произвёл неприцельные выстрелы в землю. В результате огнестрельные ранения получили двое посетителей кафе 1995 и 2000 года рождения. Пули рикошетом попали одному в грудь, а другому в ногу. Стрелявший после инцидента скрылся. Преступника задержали на одной из баз отдыха и доставили в отдел полиции.

В августе сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Волгограда, устроившего в июне 2023 года стрельбу в одном из кафе города и ранившего троих мужчин. В кафе в Красноармейском районе произошёл конфликт между двумя отдыхавшими там компаниями. Один из присутствующих достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.