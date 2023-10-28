Рамалла , 28 октября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Бойцы израильской армии разрушили мемориал, установленный в честь журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле на месте её убийства в Дженине на Западном берегу реки Иордан, заявили представители телеканала 28 октября.

Al Jazeera Media Network Журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле

Абу Акле, уроженка Палестины и гражданка США, была убита в мае 2022 во время съёмки репортажа о вторжении Армии обороны Израиля в лагерь палестинских беженцев в Дженине.

«Оккупационные (израильские. — Прим. ред.) силы раскопали бульдозерами улицу, названную в честь Ширин Абу Акле, и разбили посвящённый ей мемориал во время вторжения в пятницу в Дженин и лагерь беженцев на севере оккупированного Западного берега реки Иордан», — сказано в сообщении телеканала.

Представители Al Jazeera предположили, что эти действия были произведены намеренно: они отметили, что другие улицы бульдозерами не перекапывали, а никаких столкновений на этой магистрали не происходило.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября в международном Комитете по защите журналистов заявили, что с 7 октября в зоне палестино-израильского конфликта погибли 27 журналистов, ещё восемь получили ранения, а девять были задержаны или пропали без вести.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС.