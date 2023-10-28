Майкоп, 28 октября, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит убрать из перечня обязанностей медработников все функции, которые не связаны с медицинской деятельностью, сообщил 28 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Адыгею.

Павел Бедняков/РИА Новости Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

По его словам, увеличение производительности труда — один из серьёзных проектов, в рамках которого планируется избавить медицинского работника от необходимости совершать действия, которыми в действительности должны заниматься колл-центры и информационные специалисты.

«Для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, — но в том числе происходит оптимизация определённых процессов, перевод непрофильной активности медицинского работника другому персоналу», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что на минимизацию потери времени медицинских сотрудников также влияет внедрение информационных систем, и, кроме того, системы «Проектный офис», то есть организация регистратур, маршрутов пациентов и внутреннего устройства кабинетов. По его словам, на данный момент фиксируется большой приток молодых специалистов как амбулаторно-поликлиническое звена, так и сотрудников стационаров, а также специалистов узких направленностей.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в России в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется создать более 1,2 тысячи объектов здравоохранения, более 900 из них относятся к первичному звену здравоохранения — это фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в стране продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения, при этом результата необходимо достичь в ускоренном темпе. Глава государства отмечал, что эти программы могут получить опережающее финансирование в рамках бюджетных лимитов на 2024 год.

Министр здравоохранения уточнял 8 августа, что в России в ближайшие несколько лет планируют ввести единую систему оплаты труда медиков. По его словам, такой переход должен произойти с 2025 года.